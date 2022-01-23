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Происшествия23 января 2022 9:00

Житель Красноярского края отправится на 8 лет в колонию за разбой

Мужчина совершил налет на продуктовый магазин
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Житель Красноярского края отправится на 8 лет в колонию за разбой

Житель Красноярского края отправится на 8 лет в колонию за разбой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярском крае суд вынес приговор Дудинки. Его признали виновным разбойном нападении на продуктовый магазин. Об этом сообщили в региональной полиции. — Злоумышленник зашел в магазин и попросил показать ему продукты, находящиеся в морозильной камере. Когда продавец стала искать товар, мужчина ударил ее ножом. Женщина оказала активное сопротивление и, оттолкнув нападавшего, стала звать на помощь и спугнула грабителя, — рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края.

Подозреваемого задержали очень быстро. Оказалось, что на счету 53-летнего дудинца была ранее судимость. Предстоящие восемь лет он проведет в колонии строгого режима.