В Красноярской краевой больнице начали приводить в порядок палаты для ковид-больных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярской краевой больнице начали приводить в порядок палаты для ковид-больных Об этом своем фейсбук-аккаунте сообщил глава учреждения Егор Корчагин.

— В ковидных госпиталях сейчас затишье. Несмотря на то, что уже начался рост количества заболевших на дому, в больницах пока пациентов немного. Очень хотелось бы, чтобы в пятую волну пациентов в госпиталях было не больше, чем в предыдущие периоды, но нам надо быть готовыми к любым сценариям, — написал врач.

По его словам, работа кипит сейчас у инженеров и хозяйственных служб. Устанавливаются розетки на постах медсестер, чтобы можно было безопасно заряжать телефоны. Так в больнице хотят предотвратить возможность пожаров в палатах. Проверяется и качество электропроводки. Ремонт проводится и в платном отделении.

— Работать в респираторах и защитных костюмах очень непросто. Но все хотят быстрее создать условия для того, чтобы мы могли оказать помощь каждому пациенту наилучшим образом. Пожалуйста, берегите себя и не болейте,— обратился Корчагин к своим подписчикам.