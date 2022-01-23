В Красноярском крае у мужчины изъяли почти 4 килограмма наркотика Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

У жителя села Ирбейское в Красноярском крае полицейские изъяли около четырех килограммов наркотика. В сарае у местного жителя они нашли пакет с марихуаной, сообщили в региональном МВД. — Был обнаружен пакет, в котором хранилось вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Содержимое было изъято и отправлено на исследование. Проведенная экспертиза установила, что это марихуана общим весом 3,8 килограмма, что является крупным размером, — рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчине грозит до 10 лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.