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Происшествия23 января 2022 4:53

В Красноярском крае у мужчины изъяли почти 4 килограмма наркотика

Марихуану он хранил в своем сарае
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярском крае у мужчины изъяли почти 4 килограмма наркотика

В Красноярском крае у мужчины изъяли почти 4 килограмма наркотика

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

У жителя села Ирбейское в Красноярском крае полицейские изъяли около четырех килограммов наркотика. В сарае у местного жителя они нашли пакет с марихуаной, сообщили в региональном МВД. — Был обнаружен пакет, в котором хранилось вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Содержимое было изъято и отправлено на исследование. Проведенная экспертиза установила, что это марихуана общим весом 3,8 килограмма, что является крупным размером, — рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчине грозит до 10 лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.