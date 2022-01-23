Автодорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель перекрыли из-за непогоды Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

На севере Красноярского края из-за непогоды перекрыто движение на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

— С 8 утра из-за метели в превентивных целях введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, кроме технологического,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что сейчас на проблемном участке дежурят 16 специалистов и 6 единиц техники. Из них от МЧС России 3 человека, 1 единица техники.