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Происшествия23 января 2022 3:57

Автодорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель перекрыли из-за непогоды

Проезд там сейчас разрешен только технологическому транспорту
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Автодорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель перекрыли из-за непогоды

Автодорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель перекрыли из-за непогоды

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

На севере Красноярского края из-за непогоды перекрыто движение на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

— С 8 утра из-за метели в превентивных целях введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, кроме технологического,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что сейчас на проблемном участке дежурят 16 специалистов и 6 единиц техники. Из них от МЧС России 3 человека, 1 единица техники.