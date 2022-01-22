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Общество22 января 2022 8:11

В Красноярском крае количество зараженных COVID-19 выросло на 431

Это – не считая закрытых городов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае количество зараженных COVID-19 выросло на 431

В Красноярском крае количество зараженных COVID-19 выросло на 431

Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на полдень 21 января 2022 года в Красноярском крае официально зарегистрировано 179 963 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В том числе за минувшие сутки – 431 случай ковида. Если говорить о городах и районах, наибольшее количество новых случаев в Красноярске – 131. В Ачинске – 42 случая, а в Норильске – 40. В Емельяновском районе – 18, Дивногорске – 16, Сосновоборске – 15, Саянском районе – 14.По 13 случаев в Шарыпово и Ужурском районе.

Под медицинское наблюдение взято 1 483 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 737 013, из них за последние сутки 10 236.

В эту статистику не входит информация из закрытых городов, сводка по ним подается отдельно. Так, в Зеленогорске на 22 января зарегистрировано всего 10 416 случаев коронавируса, из них 39 – за последние сутки. Выздоровевших 9930 человек, в том числе 23 за сутки. И умерших всего с начала пандемии 163 человека. Данные по Железногорску не обновлялись, но на 21 января здесь было 6 158 случаев заражения коронавирусом. Из них 15 577 человек выздоровели, а 275 пациентов скончались.

Распределение по городам и районам

Распределение по городам и районам