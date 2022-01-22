Жительницу Красноярска обокрал любвеобильный кавалер Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу микрорайона Северный обокрал ее возлюбленный и сбежал. За такое коварство она написала заявление в полицию, вскоре мужчина сядет на скамью подсудимых. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

В июле прошлого года в дежурную часть обратилась 63-летняя гражданка и сообщила, что у нее пропали 250 тысяч рублей. И даже указала, кто это сделал. Она не сомневалась, что это дело рук ее бывшего возлюбленного, ведь вместе с крупной суммой денег пропал и он сам, отключив телефон.

Познакомились они за несколько дней до случившегося, 63-летняя женщина обедала в кафе, а за соседним столиком сидел 36-летний мужчина. Немного пофлиртовали – и вот кавалер уже провожает даму домой. Между ними возникли теплые чувства и он остался жить в квартире женщины. А вскоре обчистил ее. Полицейские разыскали любвеобильного ловеласа. Как выяснилось, он приехал из соседнего региона, был несколько раз судим, в том числе за квартирные кражи. На этот раз ему грозит до 6 лет лишения свободы. И едва ли он получит снисхождение при таком-то рецидиве.