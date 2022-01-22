В Красноярске дачный массив застроят многоэтажками Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске еще один участок пойдет под застройку многоэтажками. Речь идет о территории в границах улиц Садовая и Лесопарковая в Октябрьском районе. Проект реновации уже утвержден в администрации города. Добавим, что здесь десятки лет назад появился дачный массив. Однако в последнее время участки периодически выкупаются – старые домишки под снос, а их места занимают высотки. На Лесопарковой уже заселены несколько таких многоквартирных высоток вдоль проезжей части. Теперь застройка уходит вглубь.

По проекту будут снесены 92 частных дачных участка, их выкупят у владельцев. Многие, к слову, давно заброшены. Но где-то люди живут постоянно. Все споры будут решаться при содействии городских властей. Застройщик – компания «Мост», которая входит в группу компаний «Красстрой», известной по «Белым росам», «Тихим зорям», «Орбите». Новостройки станут частью ЖК «Серебряный». Радует, что по проекту запланировано строительство детского сада на 190 мест – детей в округе очень много. А в скором времени остро встанет вопрос и о строительстве школы.