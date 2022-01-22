В Красноярске меняют время работы пункты вакцинации Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске с понедельника 24 января меняют свое время работы внебольничные пункты вакцинации, которые расположены в Октябрьском районе города. Их там три. Такую информацию опубликовало краевое министерство здравоохранения.

Итак, начиная с 24 января, график работы внебольничных пунктов будет таким:

- гипермаркет «Леруа Мерлен» на улице Калинина – с 10:00 до 20:00 часов, санитарный день – воскресенье;

- ТК «На Свободном» на улице Телевизорной, 1 – работает с 10:00 до 20: 00 часов, санитарный день здесь – понедельник;

- торговый центр «Изумрудный город» на улице Телевизорной, 1 строение 4 – работает с 10:00 до 20:00 часов, санитарный день здесь во вторник.

В минздраве добавили, что прививочные кабинеты в поликлиниках остаются работать в прежнем режиме.