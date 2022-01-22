В Красноярске замглавы Пенсионного фонда получил 4 года за 100-миллионный ущерб Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес приговор заместителю (теперь уже бывшему) главы регионального Пенсионного фонда. Он признан виновным по статьям «Пособничество в растрате в особо крупном размере» и «Получение взяток в значительном и крупном размерах». Своими действиями он причинил ущерб бюджету в размере более 100 миллионов рублей.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В 2015 году подсудимый помог своему начальнику (тот также находится под следствием) похитить деньги, выделенные на приобретение здания для размещения в нем отделения ПФР. Контракт был заключен, но здание по факту стоило намного меньше, чем за него заплачено.

Далее в 2017 году подсудимый вновь помог своему начальнику с недвижимостью. На сей раз для приобретения нежилого здания под офис в Ленинском районе. И снова переплатили – теперь уже 75 миллионов рублей. В том же году осужденный получил взятку от двух предпринимателей на общую сумму 230 тысяч рублей за то, чтобы они выиграли тендеры на капитальный ремонт зданий ПФР в территориях Красноярского края.

В ходе следствия мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому приговор был мягче: 4 года колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч рублей. Однако приговор суда в законную силу не вступил – у сторон есть время для того, чтобы его оспорить.