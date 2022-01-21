В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 24 пациента, заразились еще 422 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

21 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 422 человека, умерло – 24. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 179 532 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 379 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 163 969 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человека. Общей сложности от болезни скончались 9 224 пациент.

- Под медицинское наблюдение взято 1 417 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 726 777, из них за последние сутки 10 408, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.