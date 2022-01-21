В два раза больше красноярцев провели зимние каникулы за границей, чем в прошлом году

Зимой сибиряков тянет на море Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты компании МегаФон проанализировали обезличенные данные абонентов и выяснили, где красноярцы провели зимние каникулы. Вдвое больше красноярцев провели первые дни января за границей, по сравнению с прошлым годом.

Впервые в список самых популярных направлений в новогодние выходные добавились Египет, Доминиканская Республика и ОАЭ – здесь побывало в 13 раз больше путешественников, чем в прошлые зимние праздники.

Всего же более 20% красноярских абонентов МегаФона выезжали 1-10 января за пределы региона. Если летом жители края чаще всего отдыхали в соседней Хакасии, то зимой охотнее отправлялись в дальние поздки по России.

Востребованными городами для путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Всего за время праздничных дней красноярцы проездом или длительно посетили 81 регион России, на 7 больше, чем в прошлом году.

Оставшиеся в городе красноярцы каникулы провели активно, благодаря хорошей погоде. Число жителей, посетивших праздничные локации и пригородные парки выросло на 20%. По количеству посетителей лидируют парки – там «зачекинилось» на 15% больше пользователей, чем на елках. А вот по интернет-активности и звонкам на первом месте новогодние городки. Их посетители общались по телефону, снимали селфи и стримы на фоне праздничных декораций в 1,5 раза больше, чем в зеленых зонах.

Самой популярной новогодней локацией вновь стал остров Татышев, объединивший все основные зимние развлечения. Главная елка, каток, лыжня и ледовый городок с горками в этом году привлекли больше всего горожан. Новый каток на Стрелке не смог опередить Татышев по посещаемости, тем не менее на площади у БКЗ в начале января побывало в 2 раза больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым любимым местом для длительных прогулок на свежем воздухе, судя по мобильной активности, оказались Столбы. При этом наибольший прирост посетителей зафиксирован на Торгашинском хребте. Чтобы прогуляться по самой длинной лестнице в стране сюда приехали в 6 раз больше жителей края, чем в прошлом году.