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Происшествия21 января 2022 9:14

В Красноярском крае прокуратура проводит проверку по факту ДТП с двумя автобусами

Ход и результаты проверки поставлены на ведомственный контроль
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае прокуратура проводит проверку по факту ДТП с двумя автобусами. Фото: ГИБДД Красноярск

В Красноярском крае прокуратура проводит проверку по факту ДТП с двумя автобусами. Фото: ГИБДД Красноярск

Краевая прокуратура проводит проверку по факту ДТП с двумя автобусами в Богучанском районе, где пострадали 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что утром 21 января рейсовый ПАЗ, с 15 пассажирами, ехал по маршруту и на дороге столкнулся с автобусом ЛиАЗ, с 35 пассажирами, который двигался из Богучан в Таежный. В итоге пострадали 9 человек (по данным МВД 10), в том числе 1 ребенок – 8 человек госпитализированы, у двоих переломы.

- В рамках проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - передают в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.