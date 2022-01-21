Богучанская ГЭС в 2021 году направила на благотворительные проекты более 8,7 млн рублей

Арка на Городском бульваре Кодинска. Фото предоставлено компанией

В 2021 году Богучанская ГЭС полностью реализовала все благотворительные проекты. На станции ежегодно формируют программу благотворительности с учетом обращений жителей и общественных организаций Кодинска и Кежемского района. Партнерами Богучанской ГЭС в реализации программы являются спортивные и общественные организации, учреждения образования и культуры, социальные службы и местные органы власти. Суммарные расходы по программе превысили 8,7 млн. рублей.

Большую часть средств в 2021 году направили на софинансирование проекта «Городской бульвар» - на строительство многофункциональной городской арки. Проект разработали архитекторы с учетом пожеланий жителей города. Новая арка уже привлекает жителей своим внешним видом. Весной планируется торжественное открытие обновленного бульвара и демонстрация всех технических возможностей арки.

Детские сады «Сказка» и «Аленький цветочек» приобрели на средства БоГЭС игрушки, оборудование для сенсорной комнаты, многофункциональный крупногабаритный конструктор и другие необходимые для развития детей предметы. Центр дополнительного образования детей при помощи энергетиков мебель. В сборке и установке шкафов, парт, столов-трансформеров и стульев приняли активное участие волонтеры – сотрудники станции. Учащиеся и преподаватели Центра вместе с энергетиками провели в июне традиционную экологическую акцию «оБЕРЕГАй» и высадили небольшую аллею хвойных деревьев.

Интерактивная экспозиция в музее Кодинска. Фото предоставлено компанией

В Кежемском историко-этнографическом музее имени Ю.С. Кулаковой в канун дня энергетика открыли уникальную интерактивную экспозицию, посвященную строительству и работе БоГЭС. Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А. Ф. Карнаухова на полученные от БоГЭС средства приобрела комплект компьютерной техники и видеооборудования для создания учебной студии для детей и подростков, в которой молодежь научат создавать видеоролики и документальные фильмы.

Спортивный клуб по хоккею «Энергия» получил от БоГЭС средства на приобретение формы, спортивного инвентаря и электронного табло для хоккейного корта. В 2021 году Кежемский район получил финансирование из краевого бюджета для обновления корта и установку над ним тентового сооружения, что позволило продлить время занятий и свободного катания. А на средства БоГЭС выполнены сопутствующие работы по благоустройству корта и улучшению условий для спортсменов. Энергетики помогли организовать поездку команды спортивной школы Кежемского района на Первенство Красноярского края по легкой атлетике памяти В. А. Дорохова, а также купили молодым лыжникам 12 пар лыж.

Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района на средства, выделенные в рамках программы благотворительности, приобрел настенные поручни и таблички, выполненные шрифтом Брайля. Благодаря этому центр стал более удобным для пожилых и маломобильных посетителей, которых насчитывается до 200 в месяц. В рамках многолетнего сотрудничества с Красноярским краевым отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» АО «Богучанская ГЭС» сделала взнос на приобретение многофункционального цветного принтера и ведение уставной деятельности фонда. Часть средств Программы по заявлениям жителей и общественных организаций были направлены на оказание экстренной помощи, в том числе на приобретение средств технической реабилитации инвалидов и другие задачи.