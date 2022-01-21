В Красноярске из-за неправильно выброшенной золы загорелся мусоровоз

Контейнерная площадка на улице Приручейная. Фото предоставлено компанией

В Октябрьском районе Красноярска из-за нарушения правил утилизации золы загорелся мусоровоз. Машина забирала отходы из мусорных баков на улице Приручейной. На площадке, где находились контейнеры, не было ни огня, ни задымления. Но когда мусоровоз отъехал от площадки, в кузове машины начался пожар.

– Мусорные баки на Приручейной оказались миной замедленного действия, - пояснили в пресс-службе Красноярской рециклинговой компании. – Мусоровоз загорелся уже на дороге. К счастью, люди не пострадали, машина тоже цела. Но это вопрос везения...

Специалисты КРК напоминают, что владельцы частных домов должны соблюдать правила утилизации золы после сгорания дров или угля.

– Во-первых, золу нужно полностью остудить. Даже если она осталась чуть теплой, есть вероятность того, что она снова может разгореться. Особенно если выбросить ее в контейнер. Во-вторых, остывшую золу обязательно упакуйте в плотные пакеты и поставьте рядом с контейнером, – подчеркнули в пресс-службе компании.

Добавим, что золу запрещено выбрасывать на проезжую часть, тротуары или иные места общего пользования.