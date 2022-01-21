В Красноярске с начала 2022 года произошло 84 пожара

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В Красноярске с начала 2022 года зафиксировано 84 пожара. Как сообщают в пресс-службе администрации города, специалисты управления по ГО, ЧС и ПБ констатируют сложную противопожарную обстановку.

В 84 пожарах погибло 3 человека, к слову, в 2021 году за этот же период жертвой ЧП стал всего один житель Красноярска.

Практически 50% всех возгораний в Красноярске произошло в жилом секторе – это квартиры, дома и хозпостройки на дворовых участках. Причинами пожаров в основном являются неосторожное обращение с огнем, и неправильное использование печей. Как показывает практика, в холодное время года риск ЧП возрастает в несколько раз.