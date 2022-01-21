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Общество21 января 2022 7:15

Красноярский миллиардер Егоров отметил юбилей в не открывшемся ресторане «Арагви»

Сроки официального открытия заведения еще неизвестны
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Владимир Егоров

Владимир Егоров

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский миллиардер, генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров отметил своё 70-летие в не открывшемся ресторане «Арагви», расположенном у Театра Оперы и Балета. Как сообщает телеграмм-канал «Бал Дебютанток», торжество прошло 20 января.

Судя по видеороликам, которые публиковали гости юбиляра, на празднике выступали Вадим Казаченко, Юлия Михальчик и другие приглашенные артисты.

На данный момент ресторан работает в техническом режиме, дата его открытия пока неизвестна.