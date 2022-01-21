Красноярский миллиардер Егоров отметил юбилей в не открывшемся ресторане «Арагви»

Владимир Егоров
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярский миллиардер, генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров отметил своё 70-летие в не открывшемся ресторане «Арагви», расположенном у Театра Оперы и Балета. Как сообщает телеграмм-канал «Бал Дебютанток», торжество прошло 20 января.
Судя по видеороликам, которые публиковали гости юбиляра, на празднике выступали Вадим Казаченко, Юлия Михальчик и другие приглашенные артисты.
На данный момент ресторан работает в техническом режиме, дата его открытия пока неизвестна.