Красноярский миллиардер Егоров отметил юбилей в не открывшемся ресторане «Арагви»

Владимир Егоров Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский миллиардер, генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров отметил своё 70-летие в не открывшемся ресторане «Арагви», расположенном у Театра Оперы и Балета. Как сообщает телеграмм-канал «Бал Дебютанток», торжество прошло 20 января.

Судя по видеороликам, которые публиковали гости юбиляра, на празднике выступали Вадим Казаченко, Юлия Михальчик и другие приглашенные артисты.

На данный момент ресторан работает в техническом режиме, дата его открытия пока неизвестна.