По факту ДТП с тремя пострадавшими пешеходами на Алексеева в Красноярске завели уголовное дело

В Красноярске в аварии пострадали три пешехода. Фото: ГИБДД

В Красноярске заведено уголовное дело по факту ДТП с тремя пострадавшими пешеходами на пересечении Алексеева и Батурина по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Как сообщили в МВД, следователи выясняют обстоятельства произошедшей аварии.

ДТП произошло в Советском районе Красноярска около 16 часов. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада» не рассчитал скорость и расстояние и врезался в грузовик, притормозивший перед ним. «Паровозиком» они вместе миновали перекресток и вылетели по косой на противоположную сторону, в угол пешеходной дорожки, где возле светофора стояли пешеходы. Несколько человек раскидало в стороны. Трое обратились за медицинской помощью.

Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.