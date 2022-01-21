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Происшествия21 января 2022 5:24

В Красноярске на Ветлужанке мусоровоз столкнулся с 88 автобусом

Пострадавших, к счастью, нет
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Ветлужанке мусоровоз столкнулся с маршрутным автобусом №88. Как сообщили в ГИБДД, пострадавших нет.

ДТП произошло в 10:50 21 января на улице Гусарова, 48. Мусоровоз не смог заехать в подъем и скатился прямиком в маршрутный автобус. Тяжелая техника довольно серьезно повредила пассажирский транспорт. Обстоятельства аварии выясняются.

- Мусоровоз принадлежит «Красноярской рециклинговой компании». Сейчас ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП, объективная причина будет установлена. В любом случае, вину с себя не снимаем. Оперативно вывели на замену другой мусоровоз, чтобы сбой графика не произошло, - прокомментировали аварию в «КРК».