Под Красноярском на Шумихе заработала единственный санкционированный автозимник

Фото: инстаграм Сергея Егорова

В Красноярском крае заработала единственная санкционированная ледовая переправа, позволяющая на автомобиле передвигаться по Красноярскому морю. Об этом сообщил мэр Дивногорска Сергей Егоров в своём инстаграм-аккаунте.

Наконец лёд достиг необходимой толщины – для безопасного проезда она должна быть не менее 24 см, сейчас местами слои льда доходят до 30-35 см.

Автолюбители могут проехать по маршруту: база «Белые паруса» - поселок Хмельники - база «Берендей». Протяженность ледовой дороги составляет около 4,2 км.

Автозимник работает ежедневно, в светлое время суток. Проезд по ледовой переправе стоит 150 рублей, для жителей поселка Хмельники и дачников въезд бесплатный. Максимальная разрешенная скорость – 40 км/час.

Отметим, что открывшаяся ледовая дорога единственно безопасный проезд на водохранилище, отвечающий всем необходимым требованиям. В других местах Красноярское море переезжать нельзя – это может быть опасно.