Клиенты ВТБ совершают 70% переводов через СБП

В 2021 году Система быстрых платежей стала самым популярным способом межбанковских переводов среди клиентов ВТБ. Доля транзакций через СБП выросла с 33% до 69% по количеству и с 30% до 51% по объему.

Всего за год клиенты ВТБ совершили через Систему быстрых платежей свыше 152 млн переводов, что более чем в 6 раз превышает показатель за 2020 год. Объем переводов вырос в 5 раз, достигнув 833 млрд рублей. Средний чек одной транзакции составил 5,5 тыс. рублей.

Ежемесячно сервисом пользуются свыше 2 млн клиентов банка. Каждый четвертый пользователь использует СБП для перераспределения денег между своими счетами в разных банках.

«В 2021 году востребованность Системы быстрых платежей выросла в разы за счет притока новых пользователей. Среди клиентов ВТБ сервис уже обогнал по популярности стандартные переводы с карты на карту, этот тренд заметен и в большинстве других банков. Об этом говорит и рост числа успешных транзакций, когда адресат перевода дал согласие на подключение к СБП. За год их доля выросла с 69% до 83%, при этом потенциал роста числа и объема переводов по-прежнему остается высоким», — прокомментировал Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» ВТБ.

В том случае, если получатель в другом банке не поставил согласие на прием переводов через СБП, то клиент ВТБ получит об этом уведомление и возможность моментально отправить адресату короткую и удобную инструкцию через мессенджеры.