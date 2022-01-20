Красноярские депутаты обсудили наполнение социального городка, который появится в Железнодорожном районе

Эскиз формирования соц. кластера

Сейчас на территории бывшей воинской части, которая ранее занимала площадку на улицах 8 Марта и Омской, уже построен детский сад на 270 мест. В планах на этот год – начало строительства школы на 1100 мест, проект уже прошёл экспертизу. А в перспективе здесь появится ещё одно дошкольное учреждение на 150 мест и центр дополнительного образования, в актовом зале которого можно будет организовывать кинопросмотры. Часть площадки отдадут под большой спортивный комплекс со спортзалом на 1200 квадратных метров и трибуной на 100 зрителей, залами для занятий различными видами спорта. В муниципальном бюджет нынешнего года на проектирование объектов многофункционального образовательного комплекса предполагается предусмотреть порядка 50 миллионов рублей. А средства на строительно-монтажные работы планируется привлечь из федерального бюджета, например, в рамках подготовки к празднованию 400-летия Красноярска.

Стоит отметить, что проект социального кластера поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс и мэр Сергей Ерёмин. Наполнением городка социальными объектами занималась специально созданная межведомственная рабочая группа под руководством депутата городского Совета, председателя постоянной комиссии по градостроительству Вячеслава Дюкова. По словам Вячеслава Игоревича, проделан большой объём работы. В частности, ранее глава региона добился перевода земельного участка из ведения министерства обороны в муниципальную собственность. Важно также, что удалось отбить территорию у застройщиков, которые намеревались возвести на этой земле жильё.

«Мы завершили один из важных этапов работы. Кроме строительства зданий, нам предстоит возвести на территории воздушный переход через железнодорожную магистраль, чтобы сделать социальный кластер доступным для жителей района улицы Калинина. Сейчас переход есть, но он находится на одном уровне с железнодорожными путями, воздушный переход сделает этот маршрут более безопасным. Также в планах – строительство автомобильной дороги, которая свяжет социальный кластер с прилегающими территориями. В самом городке будет создана сеть пешеходных и велосипедных дорожек, земельный участок благоустроят, высадят новые деревья и кустарники», - рассказал «Городским новостям» Вячеслав Дюков.

По итогам обсуждения депутаты горсовета рекомендовали администрации города Красноярска предусмотреть средства в бюджете города на финансирование проектирования и строительства социального кластера.

Депутат Горсовета Вячеслав Дюков

«Этим проектом мы покажем пример не только Красноярску, но и всей Сибири. Такой комплексный подход к застройке территории социальными объектами я видел только в Москве и Санкт-Петербурге, у соседей-сибиряков подобного пока нет.Проект уникальный, при его подготовке нам все помогали – и образование, и спорт, и молодёжка. И многие уже нам завидуют: найти в старой застройке такую территорию и преодолеть притязания застройщиков – дорогого стоит», - говорит Вячеслав Дюков.