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Происшествия21 января 2022 1:53

Почти 2200 красноярских детей нарушили ПДД в 2021 году

Самый распространенный возраст нарушителей – от 10 до 13 лет
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и Дивногорске почти 2200 детей нарушили правила дорожного движения в 2021 году. Как сообщает ГИБДД, самый распространенный возраст нарушителей от 10 до 13 лет.

Примечательно, что чаще всего нарушают ПДД дети-пешеходы – 85% от общего числа нарушений. Три четверти всех нарушений приходится на мальчиков, девочки гораздо реже не соблюдают правила дорожного движения.

Больше всего нарушений детьми зафиксировано во время пути в школу или после нее. Мальчики и девочки торопятся на занятия, пытаются догнать сверстников или хотят успеть на автобус. Из-за этого они перебегают дорогу на красный сигнал светофора или срезают свой путь не доходя до пешеходника. Именно подобные действия чаще всего приводят к трагическим последствиям.