В Красноярском резко подскочило суточное число зараженных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красноярском крае ощутимо быстро растет число зараженных коронавирусом. За сутки наличие инфекции было выявлено у 426 человек, сообщает Оперативный штаб.

То есть в течение 24 часов положительные результаты тестов получило на 20% жителей края больше, чем днем ранее. Лидером по числу больных ожидаемо остается Красноярск (121 эпизод). Также ковид подтвердился у 42 ачинцев и 34 норильчан. На остальной территории края статистика заражении менее критичная.

Всего с начала пандемии в Красноярском крае зарегистрировано больше 179-ти тысяч случаев заражения коронавирусом.