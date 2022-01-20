Красноярцы массово пожаловались на обманувшую их риэлторскую фирму Фото: Мария ЛЕНЦ

В последнее время участились случаи обмана жителей Красноярского края при обращении в риэлторские фирмы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в региональном управлении Роспотребнадзора, в последнее время граждане массово пожаловались на некое ООО «Резидент». Ну как массово – за несколько дней 35 жалоб.

Стали разбираться и вот что выяснилось. Фирма сама жилье не ищет, но берет деньги с клиентов за доступ к базе данных. Оказывает так называемые информационные и посреднические услуги. Берет немало, причем деньги вперед. Однако даже найдя подходящий вариант, клиенты не могут его получить по разным причинам: «у собственника помещения нет времени показать объект», «жилое помещение уже сдано другим лицам», «номер телефона собственника не доступен», «собственник жилого помещения на встречу не явился» и так далее. Телефоны собственников в настоящее время на самом деле недоступны.

Ранее подобные жалобы поступали и на ООО «Империал». Роспотребнадзор сообщает, что для пострадавших от действия этих двух фирм специалисты разработали образец искового заявления «О защите прав потребителя в связи с ненадлежащим качеством услуг по поиску и подбору объектов найма жилых помещений». Впоследствии это заявление может быть использовано в суде.