В Красноярске в аварии пострадали три пешехода. Фото: ГИБДД

В Красноярске в дорожно-транспортном происшествии пострадали три пешехода. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД, произошло это в Советском районе, на пересечении улиц Алексеева и Батурина сегодня, 20 января, около 16:20 часов.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада» не рассчитал скорость и расстояние и врезался в грузовик, притормозивший перед ним. «Паровозиком» они вместе миновали перекресток и вылетели по косой на противоположную сторону, в угол пешеходной дорожки, где возле светофора стояли пешеходы. Несколько человек раскидало в стороны. Трое обратились за медицинской помощью.

В ГИБДД уточнили, что выясняют обстоятельства ДТП. В частности, что стало причиной такого поведения водителя легкового автомобиля на дороге, был ли он в состоянии алкогольного опьянения или его машина была технически неисправна.