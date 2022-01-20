В январе самыми «инстаграммными» местами отдыха в Красноярске стали катки

Фото: Мария ЛЕНЦ

МТС проанализировала агрегированные обезличенные данные об активности передвижений жителей Красноярска в новогодние праздники. Самыми «инстаграммными» местами на новогодних каникулах оказались катки и городские ёлки. При этом в некоторых местах зимних прогулок активность красноярцев снизилась на 35% по сравнению с прошлым годом.

На катке в районе острова Отдыха оператор зафиксировал восьмикратный рост активности по сравнению с январем 2021 года, на катке стадиона «Металлург» горожане в 3,5 раза чаще выкладывали контент в социальные сети, а на острове Татышев – в два раза. Отдыхающие активно делились впечатлениями в соцсетях, выкладывали посты, сториc и reels.

На втором месте по активности горожан в интернете – городские новогодние елки. Самое значительное увеличение по сравнению с прошлым годом (в четыре раза) наблюдалось в районе ДК им.1 Мая. Рядом с елкой на площади Революции потребление мобильного интернета выросло в три раза, в микрорайоне Солнечном – в 2, 5 раза.

В то же время в природных местах отдыха такого роста не отмечается, наоборот, фиксируется снижение активности в интернете. В Березовой роще Студенческого городка трафик уменьшился на 15%, в окрестностях стадиона Ветлужанка – на 35%.