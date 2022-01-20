Победителями конкурса СУЭК «Земский доктор» стали три медработника из шахтерских городов Красноярского края

Докторов поблагодарили за мастерство, верность профессии и внимательное отношение к пациентам. Фото предоставлено компанией

Подведены окончательные итоги Межрегионального конкурса «Земский доктор», организованного Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» совместно с АНО «Новые технологии развития». Напомним, конкурс проходил на территориях, где работают предприятия СУЭК Андрея Мельниченко. Лучших медработников выбирали сами жители. В ходе открытого онлайн-голосования на сайте Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» они назвали имена врачей, которым хотели бы выразить особую благодарность за мастерство, верность профессии и внимательное отношение к пациентам. В Красноярском крае в народном голосовании приняли участие десять медиков из городов Бородино, Назарово и Шарыпово. Трое стали победителями – это педиатр Шарыповской ГБ Елена Кастерина (у нее 1 место в конкурсе «Земский доктор»), терапевт филиала № 2 ведомственной медико-санитарной части «Угольщик» из Бородино Элина Раньшикова (2 место) и заведующая терапевтическим отделением Шарыповской ГБ, врач-кардиолог, пульмонолог Наталья Чеботарь.

Елена Кастерина работает в медицине более 30 лет. «Очень отзывчивая, добрая, грамотная», – говорят о ней пациенты. Труд Елены Викторовны неоднократно отмечался почетными грамотами администраций больницы, Шарыпово и Шарыповского муниципального округа, Министерства здравоохранения Красноярского края. В 2020 году ее портрет был размещен на городской Доске почета. «Быть врачом – это призвание, – говорит Елена Кастерина. – За каждого ребенка я переживаю, как за своего. И очень люблю свою работу за результат – когда видишь динамику в лечении, выздоровление».

Элина Раньшикова – молодой специалист. В МСЧ «Угольщик» пришла сразу после окончания Красноярского государственного медицинского университета. Несмотря на небольшой опыт врачебной практики, ей удалось завоевать доверие и уважение пациентов. «Я работаю пятый год, и не думала, что получу такую мощную поддержку от бородинцев, – признается доктор Раньшикова. – Спасибо большое всем! Буду и дальше стараться, учиться, развиваться».

Врачебный стаж Натальи Чеботарь – 26 лет. «Стать врачом мечтала с детства, – вспоминает она. – И ни разу не пожалела об этом выборе». Признание заслуг Натальи Михайловны – почетные грамоты администраций Назаровской и Шарыповской больниц, МСЧ «Угольщик», где она отработала около 13 лет, Минздрава края. Но, безусловно, главная награда для врача – это любовь пациентов, которую они выражают в том числе отдав свои голоса за Наталью Чеботарь в конкурсе «Земский доктор».

Конкурс «Земский доктор» проводится СУЭК с 2020 года в рамках масштабной программы поддержки медицины в регионах присутствия компании. Его задача – поблагодарить и поддержать представителей одной из важнейших профессий. Программа также предусматривает укрепление материально-технической базы системы здравоохранения, повышение качества медобслуживания, а в период пандемии – еще и решение оперативных вопросов функционирования «ковидных» госпиталей, поставку жизненно важных медикаментов, средств индивидуальной защиты. Волонтеры СУЭК поддерживают медицинских работников продуктовыми и витаминными подарками.