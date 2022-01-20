Стартовал совместный телепроект En+ Group и Матч ТВ «На лыжи с Еленой Вяльбе!»

Компания En+ Group и телеканал Матч ТВ запустили совместный проект «На лыжи с Еленой Вяльбе!». Первый выпуск телепроекта вышел в эфир в середине января. Посмотреть передачу в записи можно на официальном сайте телеканала Матч ТВ. Цель проекта – популяризация и развитие лыжного спорта как самого народного. Передача знакомит зрителей с последними новостями из мира лыжных гонок, рассказывает о развитии лыжного спорта в России, о тренировках будущих рекордсменов. Ведущей передачи стала легендарная отечественная лыжница Елена Вяльбе, многократная олимпийская чемпионка, Президент Федерации лыжных гонок России с 2010 года, глава Ассоциации лыжных видов спорта России с 2020 года. Елена Вяльбе активно вовлечена в проект En+ Group «На лыжи!», реализуемый с 2016 года.

Отметим, проект «На лыжи!» запущен по инициативе промышленника и основателя компании Олега Дерипаска 6 лет назад. Сейчас в проекте участвуют 16 городов Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края, Республик Хакасия и Коми. Один из важнейших вопросов – создание спортсменам достойных условий для тренировок и соревнований. В рамках проекта «На лыжи!» En+ Group и РУСАЛ вложили в развитие лыжной инфраструктуры более 100 млн рублей. На эти деньги построена новая лыжная база международного уровня в Тулуне, проведено расширение и увеличение протяженности лыжных трасс, реконструкция лыже-биатлонного комплекса в Ангарске. Кроме того, проводится поэтапная реконструкция лыжного стадиона в Братске и строительство лыжных баз в Нижнеудинске. А в Дивногорске обновленные компанией трассы будут открыты уже в конце января. Базы обеспечиваются всем необходимым инвентарем и экипировкой. En+ Group также является официальным партнером национальной сборной во время лыжного сезона 2021/2022.

En+ Group направит около 20 млн рублей на реконструкцию лыжного полигона в Дивногорске в рамках проекта «На лыжи!». Фото предоставлено компанией

Также важной частью проекта «На лыжи!» является повышение уровня профессиональной подготовки тренеров, работающих с начинающими группами и региональными сборными. С 2016 года 600 специалистов по лыжным гонкам прошли курсы повышения квалификации. Много внимания уделяется и соревновательной практике – ежегодно проводится Первенство «На лыжи!» среди юношей и девушек младшего и среднего возрастов. За пять лет в соревнованиях приняли участие более 3000 юных спортсменов. На финал проекта приезжают спортсмены из разных регионов России. Для всех участников и тренеров ежегодно организуются мастер-классы от тренеров и сервисеров сборной России по лыжным гонкам, проводятся встречи с именитыми лыжниками и другие мероприятия.