В Красноярске отменили оправдательный приговор Косте Канскому

Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции отменила оправдательный приговор Константину Нэйбауэру от 16 сентября 2021 года. Прокурор края Роман Тютюник вынес представление, апелляционная комиссия согласилась, что решение суда присяжных заседателей необходимо пересмотреть.

Напомним, что Константина Нэйбауэра обвиняют по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия с 1997 года причислил себя к категории так называемых «воров в законе». Следовательно, обладал непререкаемым авторитетом в преступной среде среди криминальных личностей. И руководил организованной преступной группой. Следователям удалось собрать достаточное количество доказательств. Но на суде присяжные неожиданно оправдали известного «авторитета», чем удивили даже старшее поколение жителей города, немало в свое время наслышавших о его делах.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, апелляционная инстанция согласилась с доводами, что в ходе судебного разбирательства сторона защиты допустила нарушения закона. И это повлияло на объективность решения присяжных. Таким образом, приговор отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.