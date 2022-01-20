В Красноярский край поступила крупная партия экспресс-тестов на коронавирус. Фото: минздрав края

В Красноярский край доставили 88,5 тысяч экспресс-тестов для определения коронавирусной инфекции, сообщает региональное министерство здравоохранения. На складе они не задержались. Буквально на следующий же день их начали развозить по поликлиникам и больницам региона. Экспресс – значит быстрый, но если он показывает положительный результат, то у пациента тут же возьмут биоматериал еще на один анализ, на сей раз уже методом полимеразной цепной реакции – ПЦТ-тест.

Помимо этого, на складах «Губернских аптек» сформирован запас лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. Ассортимент препаратов постоянно пополняется. В свободной продаже противовирусные препараты, антибиотики и витамины для поддержки иммунитета.

Как отметил министр здравоохранения края Борис Немик, продолжат выдаваться и бесплатные лекарства для пациентов, которые проходят лечение дома:

- Резервов, которые уже сейчас есть на складах, хватит на январь и февраль. Средства на покупку дополнительных лекарств будут выделены из федерального бюджета в ближайшее время.