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Происшествия20 января 2022 5:54

Жителя Минусинска за надругательство над телами умерших отправят на принудительное лечение

Он забрался в морг, чтобы выспаться
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителя Минусинска за надругательство над телами умерших отправят на принудительное лечение. Стоп-кадр видео

Жителя Минусинска за надругательство над телами умерших отправят на принудительное лечение. Стоп-кадр видео

Жителя Минусинска, который обвиняется в надругательстве над телами умерших, направят на принудительно лечение. Прокуратура утвердила постановление по уголовному делу и направила его мировому судье.

Напомним, что вопиющий случай произошел в ночь с 13 на 14 ноября 2021 года в поселке Курагино. Пришедший на утро на работу сотрудник морга ужаснулся, увидев разбитые двери, а внутри – порезанные тела трех покойных мужчин и одной женщины. И тут же рядом спал пьяный до невменяемости неизвестный.

При допросах мужчина признался, что искал место, где переночевать, а морг показался ему местом подходящим. Однако среди ночи ему показалось, что покойники стали оживать. Поэтому схватил скальпель и принялся обороняться. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у мужчины временное расстройство психической деятельности. В момент преступления он не осознавал своих действий и не владел собой, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

А в краевой прокуратуре добавили, что одной из причин совершенного преступления явились ненадлежащие условия обеспечения охраны на территории КГБУЗ «Курагинская районная больница». Поэтому прокуратура внесла представление на имя главного врача медицинского учреждения.