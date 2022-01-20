В Красноярском крае планирует ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае собираются ввести обязательную вакцинацию от ковида для совершеннолетних студентов. Об этом сообщил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Он сообщил, что охват противоковидной вакцинации среди студентов в среднем составляет 54,6%. Однако в некоторых учебных заведениях он еще ниже. Поэтому в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Роспотребнадзор планирует ввести вакцинации среди студентов обязательной:

- В связи с эпидситуацией, связанной с подъемом заболеваемости ковидом, а также обращением краевого правительства о включении обучающихся в образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет в перечень категорий, подлежащих вакцинации от COVID-19, в настоящий момент рассматривается вопрос о внесении изменений в постановление № 43 от 23.07.2021, - рассказал Дмитрий Горяев.