В Красноярске компенсацию выплатят 150 обманутым дольщикам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске восстановили права 150 обманутых дольщиков ЖК «Добрые соседи» на Прибойной, 37А. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

Обманутые дольщики за свои дома получат денежную компенсацию. Для ля этого необходимо подать заявление в Фонд защиты прав дольщиков:

- Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений на выплату можно на официальном сайте фонда по адресу: фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8-800-7007-214, - сообщают в минстрое.

В общей сложности в 2021 году в Красноярском крае были восстановлены права более 3 тысяч дольщиков:

- Решено достроить 12 домов и предоставить выплаты по 9 объектам. Также за счёт краевого бюджета в течение 2021 года 278 семьям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, не имеющим иного жилья, назначены соцвыплаты на возмещение расходов на оплату съема жилья в сумме более 35 млн рублей, - рассказал министр строительства края Михаил Рабушко.