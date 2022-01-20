В Красноярске на острове Отдыха сносят лодочную станцию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начали сносить лодочную станцию, которая находится на острове Отдыха, на Абаканской протоке. Сначала на каждом эллинге появились соответствующие объявления с предупреждениями. Накануне, 19 января, туда приехала бригада рабочих, нанятая администрацией города. Однако прибыли и владельцы эллингов, они даже пытались забаррикадировать проезд автомобилями. Так что удалось снести только ограждение. Пока.

Противостояние между лодочниками и городскими властями началось в минувшем году. Претензии, которые заявляет мэрия, заключаются в нарушении правил аренды земли и захламлении территории. Договор был заключен в 2017 году на 5 лет, то есть по факту он должен еще действовать. Но владельцы эллингов его не соблюдают: благоустройство не проводят, территорию захламляют, да еще самовольно захватили полторы тысячи квадратных метров муниципальной земли. Поэтому договор в одностороннем порядке городские власти расторгли осенью 2021 года.

К слову, как стало известно, готовятся новые торги на аренду муниципального участка.