Компания СУЭК подарила сельской спортшколе в Красноярском крае лыжи и специальную экипировку

Юные лыжники спортшколы села Парная. Фото предоставлено компанией

Сибирская угольная энергетическая компания помогла сельской спортивной школе в Красноярском крае. СУЭК поддерживает спортшколу в селе Парная Шарыповского муниципального округа постоянно, угольщики регулярно оказывают помощь в обновлении инвентаря.

Так, год назад они передали юным спортсменам лыжи для «классики» и конькового хода, экипировку для соревнований, а еще раньше выделили средства на оборудование тренажерной площадки для тренировок спортсменов в летнее время. Недавно СУЭК Андрея Мельниченко подарила школе лыжи и специальные комбинезоны. Отделение лыжных гонок в селе Парная посещают около 70 ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Среди воспитанников есть кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, члены сборной команды Красноярского края по лыжным гонкам, чемпионы и Сибирского Федерального округа. Руководитель спортшколы Сергей Симанович признается, что небольшой секции приходится непросто, лыжный спорт – очень дорогостоящий, и тренерский состав вынужден обращаться за спонсорской поддержкой. Надежным партнером школы на протяжении многих лет выступает СУЭК.

Новые лыжи и специальные комбинезоны для гонок. Фото предоставлено компанией

– Администрация, коллектив, воспитанники спортивной школы искренне благодарят СУЭК за систематическую благотворительную помощь в приобретении спортивного инвентаря, – говорит Сергей Симанович. – Поддерживая спорт в селах, угольщики делают очень большое и важное дело. Желаем Компании и ее сотрудникам ярких моментов, здоровья и дальнейшего развития.

В статусе «Партнер национальных проектов» СУЭК активно содействует реализации федеральной программы «Спорт – норма жизни» приоритетного проекта «Демография» в регионах присутствия. Причем особое внимание Компания уделяет детскому спорту. При содействии СУЭК в шахтерских городах развиваются такие виды спорта, как мини-футбол, регби, лыжные гонки, биатлон, шахматы и другие спортивные дисциплины.