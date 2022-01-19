Красноярский край получит федеральное финансирование на решение экологических вопросов. Фото: krskstate.ru

19 января губернатор Красноярского края Александр Усс и вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко обсудили на рабочей встрече планы по оздоровлению экологической обстановки в регионе и механизмы их финансирования.

Так, источником финансирования экологических проектов в Красноярском крае станут федеральные средства, полученные в счет возмещения за вред, нанесенный окружающей среде в результате аварии в Норильске в 2020 году.

Среди мероприятий на 2022-2024 годы планируются такие проекты, как перевод частного сектора Красноярска с угольного отопления на электрическое, строительство и реконструкция дорог в краевом центре, приобретение экологичного автопарка общественного транспорта в Красноярске и Норильске, реконструкция мусорного полигона в районе Красноярске, ликвидация несанкционированных свалок на Таймыре и в Норильске, а также ряд других.

Одним из инструментов финансирования станет федеральный проект «Экологическая реабилитация отдельных районов Красноярского края». Его финансирование на следующие два года составляет около 35 миллиардов рублей. Их край рассчитывает получить за счет распределения федеральных денег.

На встрече с вице-премьером Викторией Абрамченко Александр Усс рассказал о том, что уже сделано в Красноярском крае:

- В прошлом году край получил почти 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда Правительства РФ. За счет этих средств мы существенно обновили парк электротранспорта Красноярска – приобрели 50 современных троллейбусов и 25 трамваев, а также выполнили капитальный ремонт канализационной насосной станции в Норильске. Эти мероприятия имеют большое значение для экологии двух опорных городов региона. Надеемся, что в этом году сумма будет больше, она пойдет на дальнейшее решение экологических вопросов как в Красноярске, так и в северной столице, - сказал губернатор Красноярского края.

Напомним, что в декабре 2021 года в Красноярске на линию вышли 10 новых трамваев «Львята». Их Красноярску передал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.