Пользователи платформы Tele2 Skill могут изучать иностранный язык

Tele2 запустил курс по английскому языку на образовательной платформе Tele2 Skill. Он содержит уроки для учеников разных уровней подготовки: от Beginner до Upper Intermediate.

Каждый пятый россиянин планирует приступить к изучению иностранного языка после новогодних каникул, показывают исследования. Клиенты Tele2 могут сделать это с любого устройства в любое удобное время. Мобильный оператор запустил новый курс видеоуроков для изучения английского языка на портале skill.tele2.ru.

Курс разработан специалистами сервиса изучения английского языка Engster. Авторы подобрали задания с учетом ассоциативных механизмов и принципов работы памяти, что позволяет использовать время обучения максимально эффективно. Курс содержит уроки для учеников разных уровней подготовки: Beginner, Elementary, Intermediate и Upper Intermediate. В 2022 году на образовательном портале Tele2 появятся программы для изучения других иностранных языков.

Оператор запустил образовательную онлайн-платформу skill.tele2.ru в 2021 году. Базовый набор курсов на портале закладывает фундамент для дальнейшей специализации и трудоустройства в IT-сфере, бизнесе, маркетинге, дизайне и других отраслях. Наиболее популярными темами в 2021 году стали: «Основы event-менеджмента», «Алгоритмы: теория и практика. Структуры данных» и «Java. Базовый курс».