В Красноярске неделю разыскивают педофила, надругавшегося над 7-летней девочкой. Фото: СК Красноярский край

В Красноярске продолжается розыск мужчины, надругавшегося над 7-летней девочкой на улице Новгородская. Следователи опубликовали видео с подозреваемым.

12 января мужчина проследовал за 7-летней девочкой в подъезд жилого дома, где надругался над ребенком, после чего сбежал с места преступления. На основе показаний пострадавшей девочки был составлен фоторобот подозреваемого. С этого момента продолжается розыск педофила.

Фоторобот

- Обращаемся к жителям Красноярского края с просьбой оказания помощи в установлении личности и розыске сведения по телефону 8 (391) 227-06-45 или 102. Если вы обладаете информацией о лице, схожем по приметам с мужчиной, изображенным на видеозаписи, сообщите информацию. Конфиденциальность гарантируется, - передают в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.