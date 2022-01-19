В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 27 пациентов, заразились еще 407 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

19 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 407 человек, умерло – 27. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 178 684 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 315 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 163 236 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 27 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 175 пациент.

- Под медицинское наблюдение взято 1 402 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 705 501, из них за последние сутки 6 985, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.