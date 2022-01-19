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Здоровье19 января 2022 8:37

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 27 пациентов, заразились еще 407 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику по состоянию на 19 января 2022
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 27 пациентов, заразились еще 407 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 27 пациентов, заразились еще 407 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

19 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 407 человек, умерло – 27. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 178 684 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 315 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 163 236 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 27 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 175 пациент.

- Под медицинское наблюдение взято 1 402 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 705 501, из них за последние сутки 6 985, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Фото: Роспотребнадзор Красноярск