В Красноярске полиция наградила психиатра, обезвредившего мужчину с автоматом в отделении почты Фото: Мария ЛЕНЦ

19 января полицейские в Красноярске наградили врача-психиатра Дмитрия Бараксанова, обезвредившего мужчину с автоматом, устроившего дебош в отделении почты. Дмитрию вручили благодарственное письмо.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Награждение прошло в актовом зале городского управления полиции. В церемонии приняли участие начальник МВД Красноярска Геннадий Березин, член Общественного совета Наталья Русанова и директор управления почтовой связи края Александр Завьялов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Геннадий Березин выразил признательность 33-летнему Дмитрию Бараксанову за помощь в раскрытии преступления и поблагодарил за активную гражданскую позицию. Ему вручили благодарственное письмо от полиции, а также благодарность и подарки от «Почты России». Сам Дмитрий признался, что рад такому вниманию к своей персоне, но отметил, что героическим свой поступок не считает.

Дмитрий с директором почтовой связи Красноярского края Александром Завьяловым Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что в январе нетрезвый мужчина начал вести себя агрессивно в почтовом отделении на Алексеева. Затем он достал оружие – автомат (в дальнейшем оказалось, что он охолощенный) и начал угрожать присутствующим. Дмитрий же не растерялся и обезвредил агрессора. На дебошира заведено уголовное дело по статье «хулиганство».