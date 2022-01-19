Красноярский бизнесмен остался на свободе после дачи взятки экс-директору «Татышев-парка» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесли приговор бизнесмену, который дал взятку машинами экс-директору «Татышев-парка». Как сообщает пресс-служба СК, предприниматель отделался условным сроком.

Директор ООО «Курьер Авто М» был признан виновным в даче взятки и отмывании денег. По версии следствия, он дал взятку автомобилем Lexus LX570 за 7 миллион рублей и топливной картой с лимитом 250 литров.

- Взятка предназначалась за создание бывшим заместителем директора муниципального автономного учреждения с апреля по декабрь 2019 года условий гарантированного заключения прямых договоров на оказание услуг по проведению работ по уборке культурных пространств, обслуживания клумб, вывозу крупногабаритных отходов, по содержанию парковок, на объектах находящихся в его ведении, - передают в ведомстве.

Так, с декабря 2019 по апрель 2020 года экс-директор парка использовал 104 литра по карте. Кроме того, в апреле 2020 года подсудимый дал взятку автомобилем Mercedes – Benz E300 за 1,5 миллиона рублей директору Центра реализации социальных проектов. За эти деньги ему полагалось гарантированное подписание договоров с «Курьер Авто М». И действительно после этого между предприятием и Центром были заключены договоры на общую сумму 4 миллиона рублей.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 1 миллиона рубле, - передают в пресс-службе СК по Красноярскому краю.

Расследование дела бывшего замдиректора Центра социальный проектов завершено. Вскоре материалы будут переданы в прокуратуру.