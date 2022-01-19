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Общество19 января 2022 7:18

В красноярском МЧС опровергли слухи об эвакуации школ из-за ведомственных учений

Фейковую информацию распространяли родители
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В красноярском МЧС опровергли слухи об эвакуации школ из-за ведомственных учений

В красноярском МЧС опровергли слухи об эвакуации школ из-за ведомственных учений

Фото: Мария ЛЕНЦ

В МЧС по Красноярскому краю опровергли информацию об эвакуации школ и детских садов из-за учений. Такие слухи в соцсетях распространили родители.

Волна слухов о причастности МЧС к ложным минированиям прошла после очередных сообщений о минировании в школах и детсадах. Отчаявшиеся родители почему-то решили, что спасатели могут проводить учения. В ведомстве же назвали эту информацию фейком:

- Мы никакие учения не проводим, это недостоверная информация, - сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.