В красноярском МЧС опровергли слухи об эвакуации школ из-за ведомственных учений Фото: Мария ЛЕНЦ

В МЧС по Красноярскому краю опровергли информацию об эвакуации школ и детских садов из-за учений. Такие слухи в соцсетях распространили родители.

Волна слухов о причастности МЧС к ложным минированиям прошла после очередных сообщений о минировании в школах и детсадах. Отчаявшиеся родители почему-то решили, что спасатели могут проводить учения. В ведомстве же назвали эту информацию фейком:

- Мы никакие учения не проводим, это недостоверная информация, - сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.