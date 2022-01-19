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Здоровье19 января 2022 4:45

Губернатор Красноярского края рассказал о готовности региона к распространению омикрона

Александр Усс будет лично контролировать ситуацию с заболеваемостью
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Губернатор Красноярского края рассказал о готовности региона к распространению омикрона

Губернатор Красноярского края рассказал о готовности региона к распространению омикрона

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 января Александр Усс принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с ковидом, которое проходило под руководством Михаила Мишустина. По итогам заседания глава Красноярского края рассказал о готовности региона к распространения омикрона.

По словам Усса, совсем скоро край столкнется с уже пятой волной коронавируса, которая будет вызвана распространением штамма «омикрон». Число заболевших может вырасти в разы. Однако губернатор отметил, что система здравоохранения края справится с нагрузкой.

В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с заболеваемостью ковидом.