Губернатор Красноярского края рассказал о готовности региона к распространению омикрона Фото: Мария ЛЕНЦ

18 января Александр Усс принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с ковидом, которое проходило под руководством Михаила Мишустина. По итогам заседания глава Красноярского края рассказал о готовности региона к распространения омикрона.

По словам Усса, совсем скоро край столкнется с уже пятой волной коронавируса, которая будет вызвана распространением штамма «омикрон». Число заболевших может вырасти в разы. Однако губернатор отметил, что система здравоохранения края справится с нагрузкой.

В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с заболеваемостью ковидом.