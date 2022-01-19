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Происшествия19 января 2022 3:28

В Красноярском крае на 1,7% увеличилось число отравлений алкоголем

Пострадало более 1,5 тысяч человек
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае на 1,7% увеличилось число отравлений алкоголем

В Красноярском крае на 1,7% увеличилось число отравлений алкоголем

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году в Красноярском крае на 1,7% выросло число отравлений алкоголем. Как сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, пострадал 1 521 человек.

Чаще всего красноярцы травились этиловым спиртом (88,6%), неуточненным спиртом (7,9%) и метиловым спиртом (2,6%). Наибольшее число отравлений алкоголем выявлено среди людей в возрасте 30-59 лет – 71,2% в 2020 году и 72,3% в 2021 году.

- Это случается когда люди злоупотребляют качественными напитками, употребляют некачественный алкоголь, приобритенный нелегально у неустановленных лиц, а также спиртосодержащую продукцию, не предназначенную к употреблению, - поясняет Горяев.