Ачинской МРБ назначили нового руководителя Фото: Мария ЛЕНЦ

18 января в Ачинске в роли нового руководителя утвержден Максимум Суворов. Указ о назначении на должность подписал министр здравоохранения Красноярского края.

Максим Суворов окончил медицинскую академию в 2005 году. В Ачинской МРБ отработал 7 лет, после чего трудился в Красноярской краевой клинической больнице, во время Универсиады руководил департаментом медобслуживания, до вступления в должность главврача МРБ работал заведующим приемным отделением КККБ.

На должности руководителя больницы Максим Суворов сместил Дениса Лебедева, с которым не был продлен контракт.