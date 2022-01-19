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Общество19 января 2022 1:53

Ачинской МРБ назначили нового руководителя

Соответствующий указ уже подписан
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Ачинской МРБ назначили нового руководителя

Ачинской МРБ назначили нового руководителя

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 января в Ачинске в роли нового руководителя утвержден Максимум Суворов. Указ о назначении на должность подписал министр здравоохранения Красноярского края.

Максим Суворов окончил медицинскую академию в 2005 году. В Ачинской МРБ отработал 7 лет, после чего трудился в Красноярской краевой клинической больнице, во время Универсиады руководил департаментом медобслуживания, до вступления в должность главврача МРБ работал заведующим приемным отделением КККБ.

На должности руководителя больницы Максим Суворов сместил Дениса Лебедева, с которым не был продлен контракт.