Мэр Красноярска о лже-минированиях: «Да сколько уже можно?! Когда это закончится?» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске несколько раз с начала года «минировали школы». Родителей учащихся сначала это беспокоило, а потом начало бесить. После очередной угрозы от интернет-террориста, высказался на этот счет и глава города Сергей Еремин.

-Да сколько уже можно?! Когда это закончится? И как мэр, и как отец трех школьниц абсолютно разделяю ваше негодование. Но давайте зададим себе один главный вопрос: что главнее – безопасность детей или пропущенные уроки?— задался вопросом мэр.

Он отметил ,что игнорировать угрозы нельзя и стоит отнестись к происходящему с пониманием.

-Пожалуйста, встаньте на место наших педагогов. Учителя действуют по инструкции, сбрасывать на них своё недовольство – совсем не выход,— написал Еремин в своем инстаграм-аккаунте.

Он подчеркнул, что сейчас такой психологический терроризм или кибератака наблюдаются во многих российских городах. И пока преступники не будут пойманы, выхода нет - придется эвакуироваться. По каждому факту лжеминирования ГУВД возбуждены уголовные дела.

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