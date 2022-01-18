Многоуровневая парковка появится на улице Красной Армии в Красноярске Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске к концу 2022 года появится новая многоуровневая парковка на улице Красной Армии. Она будет рассчитана на четыре сотни автомобилей.

«Возникает вопрос, что делать с транспортом, который находится на улице Красной Армии. Парковка будет рассчитана примерно на 400 мест. Плюс еще 150 мест мы оставим вдоль улицы Красной Армии. Суммарно будет место на 550 машин», — рассказал мэр города Сергей Еремин.

Помимо парковки, на Красной Армии будет сделан ремонт: там заменят инженерные сети, оборудуют «ливневку», уложат асфальт. Улица станет по-настоящему удобной для пешеходов. Пока будет идти ремонт, частично улицу перекроют.