Под Канском столкнулись грузовики: один из водителей погиб Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

В Канском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП: там столкнулись два грузовика. один из водителей погиб на месте аварии, сообщили в ГИБДД региона.

Как стало известно, всt произошло около семи часов вечера на 1033 километре автодороги «Сибирь». Неподалеку от этого места находится поселок Дорожный. Что именно случилось и почему большегрузы на полном ходу врезались друг в друга, будут выяснять специалисты.

На опубликованных кадрах видно лишь, что кабины грузовиков от удара превратились в груды искореженного металла. Многотонники развернуло на дороге, и они преградили собой путь другим машинам. Один из грузовиков загорелся.

Один из автомобилей загорелся после столкновения Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

— В результате происшествия один из водителей погиб. На место выехал руководитель канской Госавтоинспекции, сотрудники следственно- оперативной группы, — рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

Пока на месте работали сотрудники спецслужб, движение там осуществлялось реверсивно по одной полосе.