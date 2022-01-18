Появились видеозаписи столкновения автобуса с фурой в Красноярске: людей раскидало по салону от удара. Фото: стоп-кадр видео

Красноярская полиция опубликовала видеозаписи аварии на улице Одесской в Красноярске, которая произошла 18 января около четырех часов дня. Судя по обнародованным кадрам, ни автобус, ни фура уступать дорогу друг другу не собирались.

В первом ролике видно, как автобус на полном ходу движется в сторону фуры. Водитель многотонника в это время, кажется, и не думает останавливать маневр с выездом на главную дорогу и продолжает упрямо выезжать навстречу пассажирскому транспорту. Еще несколько секунд, и происходит сильный удар.

В салоне в этот момент людей раскидало, словно кегли. Кому-то удалось усидеть на своих местах. Те же, что стояли, полетели в разные стороны. Как сообщалось ранее, по предварительным данным, в происшествии получили травмы 9 человек, 3 из них несовершеннолетние – 5, 12 и 14 лет. Инспекторы ДПС, выясняются все обстоятельства случившегося.