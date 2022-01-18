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Происшествия18 января 2022 10:45

В Красноярске пассажирский автобус попал в ДТП, пострадали трое детей и 6 взрослых

Большегруз, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с маршрутным автобусом
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Красноярске пассажирский автобус попал в ДТП. Как сообщили в ГИБДД, пострадали 6 взрослых и трое детей.

Авария произошла около 16:30 на улице Одесская.

- Грузовой автомобиль, выезжая с прилегающей территории, допустил столкновение с маршрутным автобусом. По предварительным данным, в происшествии получили травмы 9 человек, 3 из них несовершеннолетние – 5, 12 и 14 лет. Пострадавших осматривают медики, предварительно, у всех ушибы и ссадины, - пояснили в ГИБДД.

Сейчас на месте работают инспекторы ДПС, выясняются все обстоятельства случившегося.